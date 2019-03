Clima: Greta Thunberg alla guida di migliaia studenti a Berlino [GALLERY]

Greta Thunberg l’attivista svedese 16enne che ha scosso il mondo sensibilizzando e avvicinando alla causa dei cambiamenti climatici studenti, politica e istituzioni sarà alla guida del corteo che oggi si svolgerà nella città di Berlino. In migliaia gli studenti che manifesteranno al suo fianco per le vie della capitale tedesca.

Un altro venerdì di protesta nel segno dei fridayforfuture, che continuano a dar voce ad un problema quello del surriscaldamento globale, un esigenza e una speranza di una vita migliore per tutte le nuove generazioni.

Ma il cammino della battagliera attivista non si ferma solo nelle strade, infatti incontrerà gli scienziati del Potsdam Institute for Climate Impact Research per fare un punto della situazione.