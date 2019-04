Clima, Greta Thunberg in Senato: “Il cambiamento sta arrivando e non potete farci niente” [GALLERY]

Posti esauriti in sala Koch di Palazzo Madama, anche i posti in piedi, per Greta Thunberg, la giovane ambientalista svedese che oggi è in Senato per il convegno “Clima: il tempo cambia, è tempo di cambiare“, promosso dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati.

“Il cambiamento sta arrivando e non potete farci niente. Le emissioni dei gas serra devono fermarsi, questo è quanto. Dovremo pensare come quelli che hanno costruito le cattedrali: costruire prima le fondamenta. Notre Dame è andata a fuoco ma in 24 ore sono stati raccolti molti fondi: basta solo decidere di fare una cosa per farla, bisogna essere consapevoli. Non possiamo ritardare ulteriormente“, ha dichiarato Greta nel suo intervento. “Parlo a nome delle future generazioni: nel 2030 avrà 26 anni e mi dicono che quella sarà un’età meravigliosa perché avrò la vita davanti a me, ma non sono così sicura di questo. Le persone come me hanno avuto tutto quello che potevano immaginare ma forse alla fine non avremo nulla, perché il nostro futuro ci è stato scippato. Ci avete mentito, ci avete dato delle speranze false, ci avete detto che il futuro era una cosa alla quale potevamo guardare, ed è così ma solo per ora“.

“Il problema chiave è uguale in tutti i Paesi ed è che nulla viene fatto per fermare la distruzione del clima. La verità è che non esistono modelli a cui ispirarsi. Milioni di studenti in tutto il mondo scioperano per il clima ma niente è cambiato e se devo essere franca non ci sono cambiamenti in vista. E allora: perché le persone importanti si congratulano con noi? Siamo scesi in piazza non perché possiate farvi i selfie, ma perché agiate. Vogliamo rimpossessarci dei nostri sogni e delle nostre speranze.“