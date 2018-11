Clima: la piÃ¹ grande cartolina al mondo su un ghiacciaio svizzero [GALLERY]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La più grande cartolina di tutti i tempi, secondo il libro dei Guinness dei primati, composta da 125.000 messaggi e disegni di bambini e giovani del mondo intero, è stata esposta oggi su un ghiacciaio svizzero per attirare l’attenzione sui cambiamenti climatici.

L’operazione è stata organizzata dalla Direzione per lo sviluppo e la cooperazione svizzera e dalla Fondazione WAVE (World Advanced Vehicle Expedition) sul ghiacciaio Aletsch, a più di 3.400 metri di altitudine, in previsione della COP24 sul Clima che si terrà a dicembre in Polonia. Delle targhe composte ciascuna da 64 cartoline plastificate sono state disposte l’una accanto all’altra su una superficie quadrata di circa 2.500 m2 sul quale si leggono due messaggi in inglese: “STOP GLOBAL WARMING # 1.5 °C” e “WE ARE THE FUTURE GIVE US A CHANCE”.

Il recente rapporto speciale del Gruppo di esperti intergovernativo sull’evoluzione del Clima (Giec) mostra che è ancora possibile, a certe condizioni, limitare il rascaldamento del pianeta a +1,5°C. Soglia che permetterebbe di contenere gli effetti negativi ad un livello accettabile. Secondo gli organizzatori, le scuole di 35 Paesi hanno partecipato alla campagna. Sempre gli organizzatori hanno annunciato che una cartolina del gigante mosaico sarà inviata ai partecipanti della COP24 dall’ufficio postale più alto d’Europa, situato sul passo del Jungfraujoch, sovrastato dal Ghiacciaio dell’Aletsch.