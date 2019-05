I cambiamenti climatici sono ormai realtà, e lo dimostrano gli evidenti effetti sulla natura. È il caso di Myanmar, dove l’evidente siccità minaccia la riserva naturale di Shwe Settaw, nella regione di Magway . Le immagini in gallery mostrano una mandria di cervi di Eld, in via d’estinzione, che vagano nella riserva e attendono, all’ombra di uno dei pochi alberi presenti in un paesaggio secco e arido, i Rangers che portano acqua per tenerli in vita.