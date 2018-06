Colorado, violenta tempesta di grandine e forte vento: piovono palle da baseball, volano le cabine dei bagni pubblici [FOTO e VIDEO]

1 /28 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Violente tempeste di grandine e vento stanno colpendo il Colorado in questi giorni. I chicchi di grandine hanno raggiunto i 7,6 cm di diametro (più grandi di una palla da baseball, per intenderci), danneggiando i vetri delle auto e il rivestimento esterno delle abitazioni, spogliando gli alberi, sradicando le cassette della posta e creando addirittura buchi nei tetti in qualche caso. Tutto grazie ad un’incredibile tempesta, di un’intensità tale che la contea non vedeva dal 1995.

La tempesta di grandine che ha danneggiato centinaia di auto e abitazioni, è stata accompagnata da raffiche di vento, fulmini e violenti acquazzoni, con le temperature che sono scese fino a 10°C. I danni maggiori sono stati registrati nelle aree di Fountain e Security/Widefield. A Commerce City, le fortissime raffiche di vento hanno fatto letteralmente volare via le cabine dei bagni pubblici e lo spettacolo non è stato proprio bellissimo, come potrete vedere nel video in fondo all’articolo.

Proprietari e imprese per la riparazione delle case, officine, società di trasporti e compagnie di assicurazione avranno il loro ben da fare per diversi giorni nel tentativo di recuperare i danni creati dalla tempesta.

“Prima ci sono stati fulmini e temporali. Erano molto rumorosi e vicini e poi è stato come se qualcun stesse lanciando palle da baseball”, ha commentato un residente. Un altro descrive il frastuono provocato dalla tempesta come “il gran finale dei fuochi d’artificio nel mio giardino”.