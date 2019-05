Corrida a Madrid, il momento in cui un torero è stato incornato nel fondoschiena [FOTO e VIDEO]

Incredibili immagini mostrano il momento in cui un torero è stato ferito da un toro durante uno spettacolo nell’arena Las Ventas di Madrid. Lo sfortunato (o no, dipende dai punti di vista su questo tipo di eventi) torero in questione è Juan Leal, francese di 26 anni. Le immagini del video che trovate in fondo all’articolo mostrano Leal prendersi gioco del toro con il suo mantello rosso nel 12° giorno del festival di San Isidro ma sembra proprio che ad un certo punto il torero abbia commesso il grande errore di rivolgere le spalle all’animale infuriato e visibilmente ferito. Il risultato? È stato incornato proprio nel fondoschiena, sollevato da terra e agitato come fosse un fantoccio mentre il corno trapassava la sua carne.

Il pubblico sembrava essere dalla parte del torero e ha accompagnato la scena con urla e sussulti. Leal è riuscito ad allontanarsi dal toro camminando sulle sue gambe mentre esibiva un grande buco nei suoi pantaloni bianchi, visibilmente macchiati di sangue, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto. Altri uomini sono intervenuti per distrarre l’animale. Nonostante le vistose ferite, l’uomo è riuscito incredibilmente a continuare quello che in Spagna è ancora considerato uno spettacolo di intrattenimento, uccidendo l’animale.

Alla fine dell’evento, Leal è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico. I dottori che l’hanno curato hanno dichiarato che ha avuto una ferita di 25 cm nel retto con una possibile frattura del coccige e un buco nei glutei. Máximo García Leirado, il chirurgo che l’ha operato, ha dichiarato: “Non riesco a capire come sia riuscito a continuare il duello e uccidere il toro dopo, perché una persona normale non sarebbe stata in grado nemmeno di stare in piedi o camminare. È stato fortunato che il corno abbia colpito l’osso sacro e poi sia scivolato in alto piuttosto che penetrare nell’addome. I dottori dicono che dovrebbe riprendersi pienamente ma dovrà riposare ed evitare infezioni”.

Il precedente lavoro di Juan Leal era quello di consegnare pizze. Dopo questo incidente, avrà rimpianto un tale salto di carriera?