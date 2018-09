Courmayeur, stagione invernale 2018/2019: tra cultura alpina, tradizione e buon cibo, nella cornice del Monte Bianco

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Tradizione e buon cibo, sport e divertimento, relax ed entertainment, shopping e cultura alpina, con il plus inestimabile di una cornice d’eccezione, il Monte Bianco: Courmayeur propone un’offerta diversificata e capace di incontrare le esigenze del consumatore italiano come di quello straniero.

Tra le tante novità per la stagione invernale 2018/2019, sicuramente l’ampliamento del comprensorio sciistico con due nuove piste all’Arp che garantiranno un eccezionale manto nevoso per tutta la stagione invernale (apertura impianti prevista 24/11) e che segnano il primo passo di un progetto più ampio di sviluppo verso l’alto del Comprensorio di Courmayeur Mont Blanc.

Gli appuntamenti della stagione invernale prenderanno il via con l’evento Welcome Winter 2019 durante il Ponte dell’Immacolata e si susseguiranno fino a Pasqua celebrando le diverse anime della località: da quella più foodie – con eventi internazionali quali Mountain Gourmet Ski Experience (14-17 marzo 2019), una kermesse gastronomica stellata ed esclusiva, orchestrata dal pluristellato chef inglese Heston Blumenthal – quella più sportiva – per la prima volta, le piste del comprensorio di Courmayeur ospiteranno il City Ski Championship & Financial Times Alpine Forum (31 gennaio-3 febbraio 2019) e ancora quella più legata alla tradizione – con Rhémy de Noël , il magico Babbo Natale di Courmayeur, San Valentino , santo patrono d’Inverno, e La “Foire de la Paquerette” , la fiera dell’artigianato che, nella giornata di Pasquetta, riempie le strade del centro con oltre 300 bancarelle.

Per ulteriori informazioni click qui.