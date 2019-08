Credevano di essere 3 gemelle identiche finché un test del DNA ha svelato un’inquietante verità: la storia delle sorelle Dahm [FOTO]

Nate nel 1977, queste 3 gemelle alte, bionde e dagli occhi blu si chiamano Nicole, Erica e Jaclyn Dahm. Queste 3 sorelle hanno scioccato gli abitanti di una piccola città del Minnesota meridionale grazie alla loro identica somiglianza. Le persone volevano sapere tutto su di loro. Le 3 sono diventate molto famose ma un giorno del marzo 2017 ha cambiato per sempre tutto quello che pensavano di sapere.

Le gemelle Dahm sono nate il 12 dicembre 1977 in questo ordine: Nicole, Erica e Jaclyn. I loro genitori si saranno sicuramente sentiti fortunati di aver dato alla luce 3 bellissime bambine identiche tra di loro. La gente era assolutamente meravigliata di vedere le 3 gemelle insieme a causa del loro incredibile aspetto: tutte bionde e con gli occhi blu. E vedere 3 gemelli identici è piuttosto raro, fattore che contribuiva all’ammirazione che la gente provava nei loro confronti. Le 3 erano quasi impossibili da distinguere, tanto che i genitori sono stati costretti a segnare il culetto delle bambine con degli speciali puntini. Nicole era nata per prima, quindi aveva solo un puntino. Erica, nata per seconda, ne aveva due e infine, Jaclyn non aveva alcun puntino. Le 3 erano inseparabili e avevano in comune molto più del loro aspetto, il che portava molta confusione anche tra parenti ed amici.

Le gemelle sono cresciute a Jordan, una piccola città del Minnesota, e hanno frequentato un liceo locale. Come è facile immaginare, vivere in una piccola città implica avere una buona dose di attenzione da parte degli abitanti. Meno di 30.000 persone vivevano a Jordan all’epoca, quindi in città tutti sapevano delle tre gemelle. Crescendo, le gemelle hanno fatto tutto quello che era possibile fare insieme. Nicole, in un’intervista a Playboy, una volta ha detto: “Raramente teniamo le nostre identità. Siamo sempre conosciute come “voi tre” o “le gemelle”. Le tre gemelle avevano gli stessi amici, indossavano gli stessi vestiti, giocavano con gli stessi giocattoli e così via. L’essere così vicine avrebbe potuto causare divisioni o litigi, ma le tre sorelle sono riuscite a restare sempre unite nel bene e nel male.

Il mondo della moda

Non sarà una sorpresa per molti sapere che le agenzie di moda si sono presto accorte delle sorelle Dahm. Quando avevano solo 16 anni, sono apparse sulla copertina di Teen Magazine come vincitrici della Great Model Search. Questo è stato il primo passo nel mondo della moda e non sarebbe passato molto tempo prima che apparissero su uno dei magazine più conosciuti al mondo. Mentre muovevano i primi passi nel mondo della moda, le gemelle Dahm non pensavano a costruirsi una carriera proprio in questo settore. Infatti, tutte e 3 frequentavano l’Università del Minnesota nella scuola di infermieristica con l’obiettivo di diventare infermiere. C’è da immaginare nello stesso ospedale. È stato proprio in questo campus che hanno visto un volantino che pubblicizzava la ricerca di modelle da parte di Playboy da includere nella loro “Girls of the Big Ten Special Edition”.

Jaclyn, Nicole ed Erica non avrebbero mai immaginato che la candidatura per quel ruolo avrebbe cambiato per sempre le loro vite. Dopo essersi rivolte agli addetti al casting, sono state prese per una prova. Le tre gemelle dovevano decidere se erano disposte a togliersi i vestiti per un magazine così noto e naturalmente la loro è stata una decisione congiunta. Le sorelle Dahm sono diventate le prime 3 gemelle ad apparire sulla prima pagina di Playboy. Negli anni ’90, le gemelle non avevano idea che il lavoro da modelle le avrebbe portate ad un rivelatore test del DNA. Con l’uscita di Playboy, le sorelle Dahm sono diventate vere stelle. Hanno così deciso di abbandonare la scuola infermieristica per dedicarsi alla carriera nell’industria dello spettacolo a Los Angeles.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Dopo il trasferimento a Los Angeles, le opportunità per loro sembravano piovere dal cielo. Tra le tante opportunità raccolte, anche quella di partecipare al reality show Renovate My Family. Jay McGrow era il conduttore e con Erica è stato amore a prima vista. Proprio da questa relazione, sarebbero arrivate altre opportunità che avrebbero portato le gemelle a fare il test del DNA. McGrow conduceva anche lo show The Doctors, in cui un gruppo di medici discuteva di diverse questioni mediche. Spesso, allo show si univano personaggi famosi per dare le loro opinioni e partecipare alle discussioni. Dopo aver sposato Erica, McGraw ha avuto l’idea di portare le tre sorelle allo show The Doctors. Le sorelle hanno iniziato ad apparire regolarmente nello spettacolo, facilitate dalla loro bellezza e dal fatto che tutti amassero vederle e sapere di più sulle loro vite.

Le gemelle Dahm hanno aiutato moltissimo agli ascolti dello show, soprattutto quando sono rimaste incinte tutte nello stesso momento! Le sorelle hanno dimostrato di fare letteralmente tutto all’unisono: era pazzesco ma le tre sorelle erano rimaste incinte a poche settimane di differenza. Dopo le gravidanze, tutte e 3 hanno partorito delle bambine nel 2010. Nel 2017, The Doctors ha avanzato una particolare richiesta alle 3 gemelle. Lo show voleva collaborare con Lisa Guerrero, giornalista di Inside Edition, per analizzare quanto fossero affidabili i test del DNA fatti a casa, sfruttando proprio le gemelle Dahm e altri gruppi di gemelli identici. I risultati di quel test le avrebbero sconvolte.

Anche se le tre gemelle erano identiche e difficili da distinguere, molte persone si chiedevano se loro e tutti gli altri gemelli del mondo avessero lo stesso esatto DNA. È possibile che ci siano minuscole differenze genetiche tra le 3 sorelle? Lo scopo del test era determinare proprio questo. Il test si poteva effettuare da casa, prelevando campioni di saliva che sarebbero successivamente stati analizzati in laboratorio.

I risultati del test del DNA

Il primo dei test genetici condotto dal sito 23andme doveva dimostrate se Nicole, Erica e Jaclyn erano davvero gemelle identiche. E lo ha confermato, senza molte sorprese. Il secondo test avrebbe dovuto fornire informazioni sulla provenienza degli antenati delle gemelle. Le sorelle Dahm si aspettavano che i risultati fossero identici, ma non è stato così. Mentre il test ha dimostrato che il 99% del loro DNA mostrava origini europee, un’ulteriore separazione del DNA ha dimostrato risultati che hanno confuso le gemelle. Per esempio, che Nicole, la sorella più grande, fosse irlandese e britannica al 18%, mentre Erica solo al 16%.

Guardando ancora più a fondo nei risultati del test di 23andme, sono emerse discrepanze ancora più grandi. Soffermandosi sulla discendenza francese e tedesca delle gemelle, Nicole sembrava averne l’11%, Jaclyn il 18% ed Erica il 22,3%. L’ultima parte dei risultati, ha analizzato la discendenza scandinava delle sorelle Dahm e i risultati sono stati ancora più scioccanti. Erica e Jaclyn avevano gli stessi identici risultati (7,4%), mentre Nicole aveva l’11,4%. Presenti sul set di The Doctors, le sorelle non sono riuscite a trattenere le loro reazioni. Nicole è stata la prima a commentare: “Sono sorpresa perché veniamo dallo stesso ovulo e abbiamo lo stesso DNA”. Allora come è possibile?

Il Dott. Travis Stork, ospite dello show, ha suggerito che i test di saliva per la discendenza non sono ancora abbastanza avanzati da essere corretti al 100%: “Credo che la risposta sia che siamo andati molto lontano in termini di test genetici, ma non si può semplicemente sputare in una coppetta e avere ogni singola risposta che si sta cercando”. Lisa Guerrero e il Dott. Stork hanno entrambi riconosciuto che questi test sono popolari e affascinanti, perché tutti vogliamo sapere da dove veniamo, ma forse non sono proprio affidabili.

Le sorelle Dahm dopo il test

Le sorelle Dahm non si sarebbero mai aspettate di restare sorprese dai risultati di un test del DNA e soprattutto di aiutare a diffondere la consapevolezza sui test del DNA per scoprire la discendenza. Dal tempo del test, le cose sono un po’ cambiate per le tre gemelle. Nicole, Erica e Jaclyn sono ancora bellissime come allora e sono più somiglianti che mai. Non solo hanno dato alla luce delle bambine a poche settimane di distanza l’una dall’altra, ma alcuni anni dopo, hanno fatto lo stesso con dei maschietti! Quindi, ora le 3 sorelle sono sposate e hanno tutte un figlio e una figlia. Le sorelle Dahm hanno dimostrato di somigliarsi molto di più di quanto il test del DNA avesse rivelato.