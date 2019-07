Credevano di aver scoperto una nuova specie di uccello esotico, ma era solo un gabbiano ricoperto di curry [FOTO]

Gli esseri umani studiano il mondo da secoli ma nonostante questo, non abbiamo ancora visto tutto e tanto resta ancora da scoprire. Ogni volta che vengono scoperti nuovi tipi di piante o animali, è un ulteriore passo verso la comprensione del nostro pianeta. Quindi, potete immaginare la sorpresa e l’emozione che hanno provato alcune persone quando hanno creduto di aver trovato un nuovo uccello simile ad una fenice, dall’aspetto esotico e dal colore arancione nel Regno Unito. È stato trovato nell’autostrada A41da alcune persone che hanno informato il Tiggywinkles Wildlife Hospital. Non era chiaro cosa fosse successo all’animale e i soccorritori animali non sapevano cosa aspettarsi in un primo momento. “Questo è uno dei casi di incidente più strani che abbiamo visto da un bel po’ di tempo!”, ha infatti dichiarato sulla propria pagina Facebook il Tiggywinkles Wildlife Hospital.

Secondo l’ospedale di Buckinghamshire, l’animale era cosparso di curry o curcuma, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, che gli impedivano di volare in maniera adeguata. Vinny, il nome dato al volatile dai veterinari in onore del curry Vindaloo con cui era coperto, aveva un “odore pungente” ma per il resto era sano e in salute, ha affermato l’ospedale. Tutto quello di cui ha avuto bisogno è stato un semplice bagno. I soccorritori sono così riusciti a lavare via il curry dal gabbiano reale dopo che aveva cercato di opporre un po’ di resistenza e ricoperto i suoi salvatori di acqua al curry. Ora che è stato ripulito a dovere e ha acquisito nuovamente il suo bianco naturale, Vinny sarà presto pronto per volare via, si spera non più nel piatto al curry di qualcuno.

Ma questo non è stato l’unico incidente di questo tipo. Nel 2016, in Galles un altro gabbiano era finito in un contenitore di pollo tikka masala mentre cercava di mangiare, acquisendo un colore arancione dal becco alla coda e richiedendo un altro bagno per tornare al suo colore originale.