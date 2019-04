Creta sommersa dalle piogge torrenziali: fiumi esondati e gente in fuga sui tetti [FOTO e VIDEO]

Per la quarta volta in poche settimane, l’isola di Creta si ritrova in balia del maltempo. Le forti piogge delle ultime ore hanno creato gravi problemi nel sud-est e nell’est dell’isola. I fiumi stanno esondando e mentre le strade si trasformano in laghi, le auto vengono trascinate via. Nell'”occhio del ciclone”, sembra essere finita l’area di Viannos, dove le prime luci del giorno hanno rivelato immagini di distruzione, come potrete vedere dalle foto contenute nella gallery a corredo dell’articolo e dai video in fondo.

Strade e ponti allagati compongono la scena anche nel comune di Archanes Asteroussia, a circa 40km da Viannos, dopo le forti piogge. Diversi i problemi registrati intorno al fiume Anapodaris, con le autorità che hanno chiuso diverse strade e che invitano i conducenti ad essere estremamente prudenti. Nei pressi di Martha, si sono verificate delle frane mentre a Viannos, un veicolo parcheggiato è stato spazzato via per diversi metri. Come riporta Cretalive, nell’area sono caduti 150mm di pioggia in 2 ore, che hanno innescato una serie di problemi e criticità. Difficoltà riportate sia sulle strade provinciali che comunali e sulla sezione costiera. Gravi problemi stradali da Kavousi a Sitia, nella punta orientale dell’isola.

Numerosi gli incidenti di persone rimaste intrappolate nelle loro case a causa del rapido aumento del livello dell’acqua, che li ha costretti a salire sui tetti per mettersi in salvo e attendere i soccorsi.

Anche nell’Attica sono arrivate piogge intense e durante il weekend si diffonderanno su tutta la Grecia insieme a venti di forte intensità. Questi venti porteranno anche sabbia dall’Africa, trasformando la pioggia in fanghiglia. Intanto, a Scarpanto, isola del Dodecaneso, si registrano gravi inondazioni.