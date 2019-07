Cristiano Ronaldo compra una villa da sogno sulla Costa del Sol: sale cinema e piscina per 1,5 milioni di euro [GALLERY]

Marbella, località balneare spagnola sulla Costa del Sol, in Andalusia, è una delle destinazioni preferite di Cristiano Ronaldo per andare in vacanza e rilassarsi. E l’amore per Marbella è così grande, che l’attaccante della Juventus ha deciso di comprare una villa per poterci andare ogni volta che lo desidera, senza più preoccuparsi di dover prenotare un alloggio. Si tratta di una delle ville di un complesso di lusso, chiamato “The Heights” e situato vicino al campo da golf “La Resina”, che presenta palestre private, sale cinema ed enormi piscine, tra le tante altre comodità.

La proprietà in sé è una spettacolare villa di 4 stanze circondata da un grande giardino con vista sul Mediterraneo e non poteva mancare una bella piscina, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Una veranda garantisce ombra per i pranzi all’aperto sotto il caldo sole spagnolo. Una serie di vetrate dal soffitto al suolo offre viste mozzafiato sul Mediterraneo. Gli alti soffitti e le scale galleggianti danno un senso di spaziosità all’interno della villa. Linee pulite, superfici bianche e dettagli in grigio chiaro completano la cucina hi-tech. Il prezzo della villa è di circa 1,5 milioni di euro. Con il suo acquisto, la stella portoghese ha esteso il suo impero immobiliare a 30 milioni di euro.

Secondo The Sun, Ronaldo avrà un illustre vicino di casa: la stella della UFC Conor McGregor. Non saranno vicini diretti, ma saranno a poca distanza l’uno dall’altro.