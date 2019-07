Croazia, drammatico incendio sull’isola di Pag, 10 mila evacuati dalla famosa spiaggia di Zrce [FOTO e VIDEO]

Mentre in Italia imperversa il maltempo ma il forte vento di maestrale alimenta incendi pericolosissimi in Sardegna, nella vicina Croazia e precisamente sull’isola di Pag, in Dalmazia, stanotte è divampato un incendio ancor più devastante nei pressi della famosa spiaggia di Zrce dove era in corso un concerto di musica techno. L’incendio ha costretto all’evacuazione circa 10.000 persone, e le fiamme sono state domate solo nelle prime ore di stamane. L’incendio in una pineta, distante circa trecento metri dalla spiaggia che ospita vari locali notturni, è scoppiato verso l’una di notte, quando era ancora in corso il festival. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, assisiti dall’aria da tre canadair, ha impedito il diffondersi delle fiamme, e verso le sette di stamane (ora locale e italiana) l’incendio e’ stato domato. Le autorita’ hanno riferito che si e’ trattato “di un incendio molto grande, il cui spegnimento era reso difficile dal forte vento”. Secondo la stampa, non ci sono stati feriti tra la popolazione locale e i turisti. Data la vicinanza della spiaggia la polizia ha ordinato l’evacuazione delle circa diecimila persone, in maggioranza giovani turisti che erano lì per il festival. La spiaggia di Zrce, conosciuta come l’Ibiza croata, e’ famosa per le sue feste da sballo che attraggono ogni estate decine di migliaia di giovani da tutta Europa.