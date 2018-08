Nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami , nel centro storico di Roma , ieri si è verificato un crollo : oggi i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare le ultime opere e rimuovere le parti pericolanti. A causa del rischio pioggia a breve inizieranno le operazioni di copertura del tetto e delle pareti.

Crollo in chiesa nel centro storico di Roma: timori per la pioggia, si lavora per la copertura del tetto

