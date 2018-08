Crollo ponte Genova: il premier Conte sul luogo del disastro, “mai più tragedie simili” [GALLERY]

1 /19 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha raggiunto Genova, il luogo del crollo del viadotto Morandi. Accolto dal governatore ligure Giovanni Toti, il premier è stato accompagnato nel sopralluogo dal responsabile dei Vigili del Fuoco.

“Dovremo adottare un piano per mettere a frutto tutti i dati informatici e operare un monitoraggio costante e incisivo, non è possibile che si verifichino tragedie del genere“, ha dichiarato il premier. “È ancora presto per verificare cause e responsabilità, ma tragedie del genere non devono più accadere. Bisogna fare in modo che tutto il territorio sia messo in sicurezza“. “Dobbiamo lavorare alla ricostruzione del ponte, ma bisogna studiare per assicurare a Genova, e non solo, un percorso alternativo. Perché la A10 è un’arteria che interessava un traffico più intenso, non solo locale“.