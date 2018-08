Crollo ponte Morandi a Genova: recuperata auto con famiglia, si aggrava il bilancio delle vittime [FOTO e VIDEO]

1 /286 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Quarta notte consecutiva di ricerche tra le macerie del ponte Morandi a Genova, che ha ceduto la mattina del 14 agosto, provocando vittime, feriti ed evacuazioni.

E’ stata recuperata dai vigili del fuoco l’auto su cui viaggiava la famiglia Cecala: a bordo il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni.

La vettura era completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone del viadotto crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera: a causa delle condizioni dell’auto e dei resti, non è ancora certa l’identità o il numero delle persone a bordo (si è proceduto per deduzione, sulla base del ritrovamento della vettura, dalla quale si è risaliti al proprietario).

Il bilancio delle vittime – non ufficiale, in quanto i corpi devono ancora essere identificati – sale dunque a 41.

La priorità successiva, dopo aver trovato le persone che ancora risultano irreperibili, è quella di cominciare a portare via le macerie dal Polcevera, prima che arrivi la pioggia.

Attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, disastro colposo e omicidio colposo plurimo le ipotesi di reato: il fascicolo, in mano ai pm Walter Cotugno e Massimo Terrile, rimane a carico di ignoti. Prima di iscrivere nomi nel registro degli indagati, gli inquirenti lavorano per accertare le cause del crollo, e gli scenari sono molti e ampi.

I nomi delle vittime italiane identificate

Di seguito l’elenco ufficiale contenente i nomi delle vittime identificate di nazionalità italiana, le cui famiglie sono state informate del decesso dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.