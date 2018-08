Crollo ponte Morandi a Genova: concluse le operazioni di recupero delle vittime e di ricerca dei dispersi

1 /269 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Concluse le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova: è terminato l’intervento per recuperare la famiglia Cecala – il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal – dopo quasi 24 ore.

Sono considerate concluse anche le ricerche dei dispersi: i pompieri continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l’area e bonificare tutte le zone, per poter escludere definitivamente che vi possano essere altre persone la cui scomparsa non è stata segnalata.

Il bilancio delle vittime – non ufficiale, in quanto alcuni corpi devono ancora essere identificati – è 43: nella giornata di ieri è stato recuperato il corpo di di Mirko Vicini, uno dei due dipendenti di Amiu travolto insieme al collega dalla macerie, mentre lavorava all’interno dell’isola ecologica, mentre la Direzione sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha reso noto che Marian Rosca, il paziente di origine rumene del 1982, vittima dell’incidente, a seguito delle gravi ferite riportate, è deceduto.

Di seguito l’elenco ufficiale contenente i nomi delle vittime identificate di nazionalità italiana, le cui famiglie sono state informate del decesso dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, in attesa della lista ufficiale definitiva.