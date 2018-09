Cultura: opera d’arte di un noto scultore italiano vandalizzata ieri notte a Monaco di Baviera [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Vandalizzata ieri notte a Monaco di Baviera l’opera “Laooconte” dell’artista contemporaneo Fabio Viale: la statua è esposta fino a domenica 30 settembre sulla monumentale Königsplatz, in occasione della mostra dello scultore italiano nell’antistante Glipoteca. Ieri notte, mercoledì 26 settembre, la statua è stata vandalizzata da sconosciuti in più punti, riportando: incisioni su una gamba e distaccamenti di marmo dal drappo, oltre all’amputazione della coda del celebre serpente.

Al momento la polizia di Monaco di Baviera sta svolgendo indagini e sta visionando i filmati delle telecamere in zona. Da segnalare che, sulle note forme del Laooconte, Fabio Viale ha tatuato un’opera non gradita all’Islam: l’affresco di Giovanni Da Modena nella Basilica di San Petronio a Bologna che è un obiettivo sensibile in Italia.

Nell’opera del ‘400 è infatti raffigurato l’Inferno dantesco, con Maometto che viene torturato dai demoni, come è fedelmente tatuato (foto) sulla statua di marmo presente in piazza a Monaco di Baviera. Il basamento dell’opera contemporanea di Fabio Viale era già stato danneggiato, successivamente ad un festival estivo, lo scorso 24 luglio e nella capitale bavarese è attualmente in corso la famosa Oktoberfest.