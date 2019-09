Daxing International Airport di Pechino, la Cina pronta ad aprire il suo mega aeroporto: 72 milioni di passeggeri entro il 2025 [GALLERY]

In Cina, sta per aprire un nuovo mega aeroporto a sud di Pechino, che già ospita il secondo hub aeronautico più grande del mondo. Il Daxing International Airport di Pechino vedrà il decollo del suo primo volo commerciale entro la fine del mese con China Southern che pianifica di impiegare un Airbus A380, l’aereo di linea più grande del mondo, per il viaggio inaugurale.

L’aeroporto ci introdurrà in una nuova era per il viaggio aereo da e per la capitale cinese, che aveva un disperato bisogno di un secondo “ingresso” globale. L’esistente Beijing Capital International Airport (PEK) sta raggiungendo la sua piena capacità, rendendo quasi impossibile per le compagnie aeree l’aggiunta di voli agli orari desiderati. Nel 2018, oltre 100 milioni di viaggiatori sono passati attraverso i suoi terminal, rendendolo il secondo aeroporto del mondo a superare questa soglia per il traffico passeggeri, dopo l’Hartsfield-Jackson di Atlanta. Si prevede che la Cina superi gli Stati Uniti per il mercato di viaggio aerei più grande del mondo entro il 2022.

Il Daxing International Airport, progettato dall’architetto Zaha Hadid e dai suoi partner cinesi, è costruito per il futuro, presentando 4 piste e un terminal dalle dimensioni di 97 campi di calcio per la fase di apertura, ma anche robot per il servizio clienti che forniranno ai viaggiatori aggiornamenti sui voli e informazioni sull’aeroporto (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). L’obiettivo operativo iniziale è quello di accogliere 72 milioni di passeggeri e 2 milioni di tonnellate di merci all’anno entro il 2025. La sua capacità iniziale sarà di 300 decolli e atterraggi all’ora. L’ambizioso piano generale prevede la costruzione di un totale di 7 piste e il passaggio di almeno 100 milioni di passeggeri e 4 milioni di tonnellate di merci all’anno. L’intero sito aeroportuale coprirà 47km², mentre il terminal principale occuperà 695.000m², che lo rendono il più grande del mondo. Con questo nuovo aeroporto, Pechino si aggiunge al ristretto gruppo di città, che include Tokyo, Londra, Parigi e New York, che hanno due aeroporti internazionali a lungo raggio.

La costruzione del progetto da 11,5 miliardi di dollari è iniziata nel 2014, con un massimo di oltre 40.000 operai sul sito. Il terminal presenta tutti i tratti distintivi dell’arte di Hadid, con tanta luce naturale che attraversa le sue oltre 8.000 finestre nel soffitto. Purtroppo, l’architetto è morto nel 2016 prima che potesse vedere la sua opera completa. Soprannominato “stella marina” dai media cinesi per la sua particolare forma, il Daxing International Airport punta a ridurre il cammino per i passeggeri, una lamentela che riguarda molti nuovi mega hub. L’autorità aeroportuale ha promesso una distanza di non più di 600 metri, circa 8 minuti a piedi, tra i controlli sicurezza e i gate più lontani. Un’altra preoccupazione per i passeggeri è la posizione dell’aeroporto. Si trova nell’estremo sud di Pechino, città nota per gli ingorghi stradali. Il nuovo hub si trova a circa 50km da Tiananmen Square nel centro città e persino più lontano dai principali distretti dell’est e del nord.

A parte queste preoccupazioni, le autorità sostengono di aver costruito molto più di un aeroporto: un hub davvero integrato che vedrà anche ferrovie ad alta velocità, servizi inter-city e treni express dal centro all’aeroporto. I treni express dell’aeroporto, viaggiando ad una velocità massima di 160km/h, promettono di portare i passeggeri in città in meno di 20 minuti.

Alcuni, però, credono che un nuovo mega hub a Pechino non farà altro che peggiorare i ritardi dei voli in città, già classificata tra le ultime nella lista delle performance puntuali tra gli aeroporti del mondo. Non ci sono indicazioni che l’esercito cinese, che controlla la maggior parte dello spazio aereo del Paese, allenti la sua presa per dare agli aerei di linea più spazio di manovra. Ma le autorità dell’aviazione e i dirigenti delle compagnie aeree prevedono ritardi ridotti al Daxing International Airport grazie alle sue piste multidirezionali che migliorano l’efficienza operativa in aria, così come la sua posizione a sud di Pechino, che elimina molte delle deviazioni che puntano ad evitare la “no-fly” zone della città.

Attualmente, 16 compagnie aeree utilizzeranno l’hub: 8 saranno cinesi e 8 internazionali, tra cui la British Airways.