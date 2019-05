Devastante terremoto in Perù: gravissimi danni e crolli, il primo bilancio ufficiale delle autorità [GALLERY]

Un violento terremoto magnitudo 8 (dati USGS) ha causato ieri (07:41 UTC) gravi danni in Perù, ma soltanto un morto e 26 feriti, secondo il primo bilancio ufficiale fornito dalle autorità: il sisma si è verificato in una regione scarsamente popolata nel bacino dell’Amazzonia.

La vittima è un uomo, un 48enne, che ha perso la vita in un crollo a Yurimaguas, città vicina all’epicentro, dove molti vecchi edifici sono collassati.