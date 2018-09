Disabilità, Viaggio Italia: due amici e due carrozzine nello slum di Nairobi [GALLERY]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Danilo Ragona e Luca Paiardi, due viaggiatori in carrozzina uniti da una forte amicizia, dopo il Brasile e l’India, con il loro progetto Viaggio Italia – Around The World, a settembre fanno tappa in Kenya, raccontando l’esperienza dal loro punto di vista.

Qui incontreranno la dura realtà dello Slum di Nairobi, i ragazzi dell’Unità Spinale della metropoli africana, i bambini degli orfanotrofi di Malindi, per poi immergersi nella natura selvaggia della savana, senza dimenticare lo sport, da sempre centrale nelle loro esperienze personali e di viaggio, perché inteso come momento ricreativo e riabilitativo, come una sfida, come strumento di riscossa capace di favorire l’inclusione sociale.

KENYA: DAL 26 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE

Sarà Nairobi, una delle più grandi metropoli africane, il punto di partenza del viaggio e base delle escursioni dei primi 4 giorni durante i quali avranno la possibilità di visitare lo SLUM, una delle baraccopoli della città.

Una esperienza unica alla quale si aggiungeranno la visita al Giraffe center e all’orfanotrofio degli elefanti.

Ma Viaggio Italia è anche solidarietà. Nel corso dei primi giorni di viaggio, Luca e Danilo faranno visita al Centro Spinale di Nairobi dove incontreranno i ragazzi, portando la loro esperienza – così come da anni fanno in Italia -, e dove avverrà anche la consegna di una carrozzina ultraleggera donata proprio da Viaggio Italia.

Luca e Danilo, inoltre, faranno visita all’orfanotrofio dei bambini cerebrolesi di Malindi.

Nei giorni successivi vivranno l’esperienza della savana, percorrendo in Jeep e a piedi il Parco Nazionale di Tsavo il più grande e antico del Paese (21mila kmq) in cui sono presenti animali in libertà. Avranno modo anche di sperimentare moto d’acqua, canoa e pesca d’altura.

Prima del rientro ancora un’avventura mozzafiato per loro: i due attraverseranno le dune del Mambrui a bordo dei quad!

VIAGGIO ITALIA

Danilo Ragona, classe 1978, è un progettista designer (è imprenditore, presidente della Able To Enjoy), Luca Paiardi, classe 1979, è architetto e musicista (è il bassista degli Stearica).

Nel 2015 hanno dato vita a Viaggio Italia, un viaggio speciale, in Italia prima e oltre i confini nazionali poi, fatto di sport (anche estremi), incontri, prove, scambi, imprese, sfide… tutte affrontate a bordo delle loro carrozzine, sulle quali si muovono da 20 anni per una lesione spinale traumatica in seguito ad incidente.

Viaggio Italia nasce dall’idea di condividere le esperienze positive che si possono vivere con la disabilità, usando il viaggio come escamotage per parlare della quotidianità, senza filtri, in modo diretto, per mostrare nel concreto che la disabilità può essere un punto di partenza che non preclude una esistenza intensa.

Viaggio Italia è un progetto di comunicazione, per aprire una finestra sul mondo della disabilità e della diversità.

Nel 2016 hanno attraversato l’Italia, dal Trentino alla Sicilia fino alla Sardegna, per raccontare un’Italia accessibile, gli innumerevoli sport che si possono praticare anche quando non si possono usare le gambe (Luca e Danilo sino ad ora ne hanno praticati 19: dal tennis al parapendio dallo scii nautico all’handbike…), le Unità spinali e soprattutto per mostrare che i limiti sono confini da esplorare. Hanno raccolto pomodori, hanno preparato il pane, hanno volato, hanno parlato con chi da poco sta facendo i conti con una nuova vita in sedia a rotelle, si sono confrontati con le amministrazioni comunali e regionali e con i privati per spiegare cosa fare per rendere più accessibile i musei, le scuole, i ristoranti, i centri sportivi, i percorsi naturalistici, le spiagge e anche solo le proprie abitazioni.

Hanno raccontato la propria esperienza a migliaia di ragazzi nelle scuole italiane, non nascondendo difficoltà, ma con quell’autoironia che rende leggera ogni fragilità e che aiuta i ragazzi a non guardare alla disabilità come altro da noi.

Nel 2017 Viaggio Italia è approdato ai mondiali di parapendio a Feltre, in Sardegna, alla Basilicata coast to coast e Fuerteventura, travalicando i confini nazionali, facendo vivere a Luca e Danilo esperienze estreme (surf adattato, yoga aereo, land sail) secondo quella che è la cifra caratteristica del loro modo di approcciarsi alla vita. Un tipo di viaggio che è piaciuto anche alla Rai, tanto da diventare un documentario del programma di RaiTre il Kilimangiaro

Dal 2018 Viaggio Italia, pur mantenendo un rapporto privilegiato con l’Italia, oltre alle tappe di Roma, Civita di Bagnoreggio e Ravenna, ha avviato l’esplorazione di altri continenti arrivando in Brasile (febbraio 2018) e in India (luglio-agosto 2018).

RAVENNA IN CAMPER

A maggio 2018 Luca e Danilo hanno trascorso una settimana a Ravenna, città che hanno raggiunto guidando un camper adattato e guidabile con comandi al volante.

Una volta giunti, hanno vissuto l’esperienza della barca a vela con l’Associazione Marinando. Inoltre si sono arrampicati sulla parete più alta d’Italia, realizzata sfruttando la torre di un ex acquedotto, insieme al campione del mondo di arrampicata paralimpica Lorenzo Major ,ed hanno incontrato i ragazzi dell’ Unità Spinale di Montecatone.

BRASILE: RIO E IL CARNEVALE

La tappa in Brasile (9 – 19 febbraio 2018) ha visto Danilo e Luca partecipare al carnevale più famoso al mondo, quello di Rio, dove hanno avuto l’opportunità straordinaria se non unica di sfilare durante la coloratissima parata di carri nel Sambodromo.

Per la prima volta, infatti, due persone che non fanno parte delle scuole di samba hanno sfilato insieme a quelle vincitrici, aprendo addirittura la parata!

Ma Rio non è stato solo carnevale.

Luca e Danilo, oltre a visitare alcuni luoghi imperdibili di Rio (il Pan di Zucchero, il Cristo Redentore e la spiaggia di Copacabana), hanno reso unico il loro viaggio guidando su percorsi off road a bordo della Jeep allestita con comandi di guida a volante, atterrando con il parapendio sulla spiaggia di Copacabana, incontrando atleti paralimpici e visitando uno dei centri sportivi e anche di riabilitazione più grandi della città sostenuto dal comitato paralimpico brasiliano gestito dall’associazione Andef.

Un luogo nel quale è possibile – per chi ha qualche forma di disabilità – di praticare diversi sport (dal basket alla danza) ed anche di rimanere a dormire nell’ostello aperto agli atleti o alle persone disabili. La visita al centro ha permesso loro di incontrare le persone presenti e di confrontarsi sulle loro esperienza. per portare la loro storia alle persone del centro. A chiusura del viaggio Luca e Danilo hanno avuto anche la possibilità di parlare di innovazione inclusiva all’Istituto Europeo di Design di Rio.

INDIA: NEL LADDAKH OLTRE I 3MILA METRI

Dal 23 luglio al 5 agosto Viaggio Italia ha fatto tappa in India, nel Laddakh, regione che confina con la Cina e il Pakistan ed è incastonata tra le incredibili catene montuose dell’Himalaya e del Karakorum.

Luca e Danilo sono passati per le città di Nuova Delhi e Leh, fino ad arrivare al villaggio di Lamayuru, sede di uno dei più grandi e antichi monasteri buddisti di tradizione tibetana sul suolo indiano, costruito incredibilmente su uno sperone di pietra.

A Lamayuru, dove c’è una scuola per ragazzi con un ostello (supportato da Orient@menti di cui è presidente Mario Stefani), Danilo e Luca hanno avuto la possibilità di mettere a disposizione la loro competenza ed esperienza per cercare di supportare il progetto di accessibilità di questo luogo.

Non potendo rinunciare alle attività sportive, hanno fatto rafting sul fiume Zanskar, attraversato le dune bianche della Nubra Valley in quad e raggiunto il passo del Khardung La, una delle strade carrozzabili più alta al mondo (5.359 m slm).

Un viaggio intenso che ha visto il loro fisico sottoposto a dure prove, poiché la regione del Laddakh si trova a circa 3500 metri sul livello del mare. Per questo, per prepararsi adeguatamente, nei mesi precedenti sono stati sul Monte Bianco, ospiti del Rifugio Torino, accessibile e raggiungibile in carrozzina tramite l‘ovovia Skyway.

VIAGGIO ITALIA E LA SOLIDARIETÀ

Viaggio Italia è anche fatto di solidarietà: sono tante le iniziative solidali che ogni anno Danilo e Luca scelgono di incoraggiare e sostenere.

2016: raccolta fondi per il furgone adattato per Danilo Neri, amico tretraplegico conosciuto in Unità Spinale, durante i mesi di riabilitazione.

2017: raccolta fondi per migliorare l’accessibilità delle unità abitative di CasaOz, a Torino.

2018: raccolta fondi a favore dell’associazione Orient@menti per la scuola e l’ostello per i bambini di Lamayuru, in India

2018: consegna di una carrozzina ultraleggera all’Unità Spinale di Nairobi (fine settembre).

Inoltre, i due amici, con l’aiuto di diversi altri partner, hanno fondato B-Free, associazione no profit con lo scopo di sostenere, promuovere e sviluppare progetti sullo sport, sull’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche.