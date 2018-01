Uomo disperso da ieri salvato con un’operazione spettacolare sulla scogliera di Panarea [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ stato tratto in salvo, dall’equipaggio di un elicottero AB 412, proveniente dal Reparto Volo di Catania, l’uomo disperso a Panarea nella giornata di venerdì 12 gennaio. Dopo una breve ricognizione la persona è stata avvistata dal personale del velivolo proprio sotto la scogliera dell’isola. L’uomo – di origine marocchina – è stata tratto in salvo grazie l’ausilio del verricello. Una manovra spettacolare, resa ancora più difficoltosa dallo spazio limitato di manovra. Il personale sanitario sul posto consigliava il trasporto presso all’ospedale Papardo di Messina. L’infortunato condotto al nosocomio messinese a bordo del “Drago 68”, veniva affidato dal personale dei Vigli del Fuoco al personale ospedaliero per le cure del caso.