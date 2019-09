Domato l’enorme incendio a Sarno: le famiglie evacuate tornano a casa [GALLERY]

Sono state domate le fiamme in località Saretto a Sarno, nel salernitano. Già in mattinata le famiglie hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni. Si tratta di circa 200 persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni la scorsa notte dopo il vasto incendio che ha interessato la collina a ridosso del Comune di Sarno. Una ventina di persone ha trovato sistemazione nell’istituto scolastico messo a disposizioni dal Comune di Sarno. Impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e numerosi volontari e mezzi della protezione civile regionale. Associazioni attivate dalla Sala operativa regionale sono arrivate da Cercola, Massa di Somma, Palma Campania, Pollena Trocchia, Somma Vesuviana, Gragnano, Siano, Pellezzano, Castellammare, Mercato San Severino.