Domenica 10 Febbraio, clima Primaverile in pieno Inverno: +21°C in Sardegna, +19°C a Pescara, +18°C in Romagna [DATI]

Clima Primaverile oggi, Domenica 10 Febbraio, sull’Italia: nonostante siamo in pieno Inverno, le temperature hanno raggiunto valori tipici di fine marzo o addirittura inizio Aprile. Nell’Italia centrale, tra le principali località spiccano +19°C a Pescara, +18°C a Termoli, +17°C a Firenze, +16°C a Roma, Latina e Guidonia, +15°C a Napoli, Pisa e Grosseto. Il cielo sereno o poco nuvoloso, con il forte soleggiamento, ha ulteriormente intensificato il senso di caldo con una temperatura percepita ancor più elevata nelle aree esposte al sole.

La Regione più calda è stata la Sardegna, dove moltissime località hanno superato i +20°C e alcune hanno raggiunto addirittura +21°C. Caldo anomalo soprattutto sulle Regioni Adriatiche, dalla Puglia alla Romagna con picchi di +18°C in pianura Padana. Ecco le massime giornaliere nelle Regioni più calde d’Italia:

Sardegna : +21°C a Barisardo, Loceri, Villaputzu e Assemini, +20°C a Olbia, Uta, Carbonia, Decimoputzu, Villasor, Sanluri, Ballao, Sestu, Badesi, Decimomannu e Perfugas, +19°C a Cagliari, Villacidro, Arzachena, Asuni, Valledoria, Barumini, Macchiareddu, Capoterra, Villa Verde, Domusnovas e Padru, +18°C a Bosa, Sinnai, Fenosu, Monteponi, Oristano, Arbus e Armugia.

: a Catania, Siracusa, Noto, Lentini, Misilmeri, Paternò e Francofonte, a Riposto, a Trapani, Augusta, Castellammare del Golfo, Mineo, a Palermo, Agrigento, Sciacca, Licata, Mazara del Vallo, Bagheria, Castelvetrano e Pace del Mela. Calabria : +18°C a Soverato, Gioiosa Ionica, Platì e Botricello, +17°C a Reggio Calabria, Luzzi, Villapiana e Roccabernarda, +16°C a Cosenza, Crotone, Rende, Castrovillari, Corigliano Calabro, Rosarno, Cutro e Cerenzia.

: a Bitritto, Palo del Colle e Valenzano, a Bari, Brindisi, Fasano, Vieste, Barletta e Terlizzi, a Foggia, Monopoli, Bisceglie, Cerignola, Gallipoli, Nardò, San Pancrazio Salentino e Castrignano de’ Greci. Marche : +17°C a Montemarciano, +16°C ad Ancona, Jesi, Senigallia e Fano, +15°C a Filottrano, Montefelcino e Montelabbate.

Fa ancora molto caldo anche in serata: alle 18:30 le temperature erano ancora di +18°C a Loceri, +17°C a Villaputzu, +16°C a Cagliari, Olbia e Jesi, +15°C a Pescara, Cervia, Fano e Termoli. Continuerà a fare molto caldo rispetto alla norma del periodo per tutta la sera/notte, soprattutto al Sud dove anche domattina (specie nelle zone joniche) il clima sarà molto mite, prima della sfuriata fredda che arriverà nel pomeriggio.

E’ già il secondo episodio di caldo anomalo così importante sull’Italia in quest’inizio di Febbraio, quindi in pieno inverno. Già tra Venerdì 1 e Sabato 2 Febbraio in Sicilia varie località avevano superato i +20°C con picchi di +23°C, e nei giorni successivi al Centro/Nord il clima è stato molto mite grazie all’Anticiclone. A Roma, addirittura, le massime sono sempre state superiori ai +16°C con picchi di +18°C.

Nei prossimi giorni tornerà l’Inverno: già da domani, Lunedì 11 Febbraio, le temperature diminuiranno sensibilmente, ma dopo una veloce sfuriata temporalesca, già Martedì tornerà a splendere il sole in tutt’Italia grazie a un forte Anticiclone delle Azzorre quindi nonostante il clima più fresco, l’aria rimarrà gradevole.

