Domenica 3 marzo Carnevale a tema “Vita sott’acqua” al Bioparco di Roma

Al Bioparco di Roma il Carnevale si festeggia domenica 3 marzo con la giornata intitolata ‘Vita sott’acqua’, in collaborazione con il WWF Italia. L’evento si svolge in adesione alla Giornata mondiale della vita selvatica (World Wildlife Day), quest’anno a tema ‘l’acqua e i suoi abitanti’. Per l’occasione si svolgeranno molteplici attività ludico didattiche rivolte alle famiglie ed è prevista una promozione speciale rivolta a chi si presenterà in biglietteria mascherato da animale acquatico : i bambini, fino a 10 anni entreranno gratis, mentre gli adulti avranno diritto all’ingresso a 13 Euro (anziché a 16).

Il WWF Italia promuove la petizione Salviamo gli oceani dalla plastica per chiedere un accordo globale per fermare la dispersione di plastica in mare. Fenomeno dai contorni tragici, un dato per tutti: le plastiche costituiscono il 95% di tutti i rifiuti del Mar Mediterraneo e che rappresentano ormai una delle principali cause di minaccia per molte specie marine.

Il programma della giornata: dalle ore 11.00 alle ore 16.00 presso l’area dei pinguini del Capo saranno presenti postazioni tematiche in cui, tra l’altro, sarà simulato il salvataggio di una tartaruga marina, si potrà esaminare la quantità impressionante di plastica realmente rinvenuta nello stomaco di un capodoglio, tra cui 115 bicchieri, 25 sacchetti di plastica, due infradito e molto altro; toccare con mano le microplastiche contenute in molti prodotti di uso quotidiano come dentifrici e scrub per il corpo. E poi, osservare da vicino un rospo comune, specie che frequenta gli ecosistemi di acqua dolce, per comprendere quanto la sua pelle sia sensibile all’inquinamento ambientale e perché.

Alle ore 12.00 si svolgerà un incontro speciale con i guardiani del reparto uccelli per saperne di più sul gruppo pinguini del Capo del Bioparco.

Alle ore 11.30 e alle ore 14.30, presso l’Oasi del lago sarà messo in scena un divertente spettacolo ricco di spunti e prove di abilità per scoprire i segreti del mondo marino e sui tanti animali che lo popolano, ma soprattutto per scoprire quali siano le minacce e come proteggerlo.

Ci saranno inoltre postazioni di face painting per tutti, per trasformarsi nel proprio animale o personaggio preferito.

Il tutto in compagnia dei clown del Bioparco intratterranno i visitatori con giochi in tema con la giornata.

Il World Wildlife Day, giunto alla sua quarta edizione, si svolge il 3 marzo di ogni anno per ricordare la data in cui è stata firmata una delle più importanti convenzioni internazionali per la conservazione della biodiversità, quella di Washington (CITES) che regolamenta il commercio di fauna e flora minacciate di estinzione.