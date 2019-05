Morta a 97 anni Doris Day, la “fidanzata d’America” [FOTO]

E’ morta oggi a 97 anni l’attrice e cantante statunitense Doris Day, nota per il suo stile innocente che le valse il soprannome di “fidanzata d’America”. Ha avuto grande successo sin dal 1945, con il suo primo disco “Sentimental Journey”. Nel 1948 il suo primo provino da attrice, per “Amore sotto coperta”. E’ stata anche la più anziana cantante ad aver pubblicato un disco (“My Heart” nel 2011) entrato nella TOP 10 nel Regno Unito. Con all’attivo 39 film e oltre 75 ore di programmi televisivi, in aggiunta alla registrazione di piu’ di 650 canzoni, la carriera di Doris Day e’ stata impreziosita anche da una nomina al premio Oscar, e dalla vittoria di un Golden Globe e di un Grammy Award. Tra i suoi film piu’ celebri, L’uomo che sapeva troppo, di Alfred Hitchcock (1956), Il visone sulla pelle, di Delbert Mann (1962) e Il tunnel dell’amore di Gene Kelly (1958). E’ stata un’animalista convinta, sempre impegnata nella tutela dei diritti degli animali, tramite la fondazione “Doris Day Animal League”.