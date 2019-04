Tragedia in Cina, Dust Devil scaraventa in aria un castello gonfiabile: bambini caduti da diversi metri di altezza, 2 morti e 20 feriti [FOTO e VIDEO]

Quello che doveva essere un pomeriggio divertente si è trasformato improvvisamente in tragedia per un gruppo di bambini della Cina centrale a causa di un grande Dust Devil che ha sollevato per aria un castello gonfiabile mentre c’erano bambini che giocavano al suo interno. Due piccoli sono rimasti uccisi nel tragico incidente, che è stato catturato in un terrificante video, verificatosi nella città di Tianmiao, nella provincia di Henan.

La spaventosa scena è avvenuta in un’attrazione turistica colma di visitatori. I forti venti hanno fatto cadere per terra le persone, mentre il castello gonfiabile veniva lanciato in aria tra la polvere sollevata e i detriti volanti. Secondo il South China Morning Post, un astante avrebbe urlato terrorizzato: “C’è un bambino che sta cadendo”, mentre la struttura vorticava in aria. Il video che trovate in fondo all’articolo mostra una scena a dir poco caotica mentre il vortice si faceva strada nell’area, sollevando polvere e oggetti per aria, tra cui il castello in cui stavano giocando diversi bambini. Tavoli e sedie di plastica volevano nel vento, gli scooter parcheggiati nell’area erano ormai al suolo, mentre i visitatori correvano terrorizzati a cercare riparo. Quando il castello è precipitato al suolo, decine di persone sono accorse per distendere la struttura, che aveva iniziato a sgonfiarsi con i bambini ancora intrappolati al suo interno, il che significa che dopo essere stati sollevati per aria, i piccoli sono poi caduti rovinosamente al suolo. Un genitore ha dichiarato ai media locali di aver visto bambini cadere da un’altezza di circa 20 metri.

“La natura di questo incidente non è ancora conosciuta poiché non è ancora chiaro se sia stato un incidente in parte causato da fattori umani”, ha dichiarato Shi Jinghan, autorità del governo che ha riferito ai media la morte di 2 bambini sul luogo della tragedia. Secondo quanto riportato, 2 adulti e altri 18 bambini, di cui uno in grave condizioni, sono stati feriti quando l’attrazione gonfiabile è stata scagliata in aria. Il gestore della struttura gonfiabile potrebbe incorrere in accuse di negligenza se dovesse emergere che il castello non era adeguatamente fissato al suolo.

Il Dust Devil aveva un diametro di circa 10 metri, secondo l’Osservatorio Meteorologico della Provincia di Henan, ed è durato per circa 4 minuti. “Il vento proveniva da sud-ovest e improvvisamente ha acquisito forza mentre raggiungeva il sito”, ha dichiarato un ufficiale della città di Tianmiao. Zhang Xia, meteorologo dell’ufficio provinciale, ha confermato che si è trattato di un Dust Devil e non di un tornado. Ha spiegato che le condizioni non erano ideali per la formazione di un tornado al momento dell’incidente: nessuna massa d’aria instabile e nessuna possibilità di un temporale.

Cos’è un Dust Devil?

I Dust Devil (o diavoli di sabbia) sono spesso osservati sui prati polverosi nei mesi estivi e occasionalmente si sviluppano anche sulle cime delle montagne. Si verificano tipicamente durante giornate molto calde, sotto particolari condizioni atmosferiche.

“Anche se un Dust Devil somiglia certamente ad un tornado, si forma in condizioni molto diverse. Un tornado solitamente si forma sotto una tempesta rotante, mentre alte temperature e cieli sereni sono il terreno fertile per i Dust Devil”, spiega Erin Wenckstern, meteorologo di Weather Network. Quando le sacche d’aria calda in superficie salgono rapidamente verso l’aria più fredda, si sviluppa un vortice verticale di aria. “Più forte è il contrasto termico tra suolo e aria, più intenso sarà il Dust Devil. Mentre l’aria entra nella corrente ascensionale dall’area circostante, polvere e persino oggetti possono essere trascinati nel vortice e diventare proiettili”, ha aggiunto. Nella maggior parte dei casi, i Dust Devil sono innocui, ma in rare occasioni possono diventare intensi e provocare feriti o danni. Quindi è meglio prestare attenzione, in quanto i loro movimenti e la loro intensità possono cambiare rapidamente. I Dust Devil possono raggiungere un’ampiezza di 10 metri, a sottolineare l’eccezionalità di quello che ha colpito il sito turistico cinese, un’altezza di oltre 1km e una durata di 3-4 minuti.