Earth Hour 2019: il Palazzo del Quirinale spento per l’Ora della Terra [GALLERY]

La Presidenza della Repubblica ha aderito all’iniziativa “Earth Hour 2019” promossa dal WWF per sensibilizzare l’opinione pubblica ad un più razionale utilizzo delle fonti energetiche.

L’illuminazione della facciata esterna del Palazzo del Quirinale è stata spenta dalle 20:30 alle 21:30.

Earth Hour è la più grande mobilitazione planetaria in tema di cambiamenti climatici: quest’anno lo slogan è stato #Connect2Earth a significare lo stretto legame tra uomo e natura, tra cambiamenti climatici e perdita di biodiversità, il capitale naturale sul quale poggia la nostra stessa vita. Gli obiettivi concreti sono fermare la perdita di biodiversità e dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 a livello globale.

L’evento WWF, giunto alla sua dodicesima edizione, lo scorso anno ha fatto registrare numeri da record: 188 paesi coinvolti, 18.000 monumenti storici o simboli spenti, oltre 3 miliardi di messaggi veicolati sui social, più di 250 Ambasciatori e influencer votati alla causa. In Italia sono stati più di 400 i comuni che hanno partecipato, spegnendo le proprie luci grazie alla collaborazione di centinaia di volontari sul territorio e la preziosa collaborazione di ANCI. Quest’anno l’appuntamento centrale per l’Italia si è svolto a Matera, città Capitale Europea della Cultura 2019 e già sito UNESCO dal 1993, dove l’evento è stato realizzato in collaborazione con il Comune.