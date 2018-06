Bioedilizia, Eco Villaggio Lops: il progetto a 5 stelle, toccabile oggi con mano

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

A Buccinasco, alle porte di Milano, sta nascendo un piccolo gioiello di bioedilizia: l’Eco Villaggio Lops. Un reale dialogo tra natura e tecnologia che ha come obiettivo quello di rivoluzionare il concetto di abitare grazie all’utilizzo di prodotti eco-compatibili e rispettosi dell’ambiente.

Nato sull’onda dei nuovi comportamenti d’acquisto degli immobili che partono dall’analisi dei processi costruttivi, l’Eco Villaggio Lops ha analizzato, già in fase di progettazione, le singole funzioni dell’abitare, sviluppando un ciclo di studio integrato molto ampio che ha ben evidenziato sia gli aspetti strutturali che i sistemi di supporto (impianti). Non da ultimo, sono state prese in considerazione alcune dotazioni di base: dalla domotica agli arredi di carattere strutturale quali la cucina, gli armadi e contenitori fissi, i box doccia, le luci architetturali, tramite il supporto della consociata Lops Arredi.

Obiettivo primario è stato quello di realizzare edifici conformi alle nuove esigenze del mercato partendo dallo studio della realtà Milanese, capitale del business italiano ed internazionale, sotto vari aspetti. Attraverso l’analisi delle nuove necessità, è emerso il bisogno di far percepire fin da subito la qualità degli ambienti realizzati, offrendo soluzioni (anche di carattere finanziario) sempre più vicine ai mutati bisogni delle persone.

La struttura diversificata Lops Holdigs ha permesso di coinvolgere ed integrare fin dalle prime fasi di costruzione diversi fattori: l’edilizia, il settore immobiliare e, non da ultimo, il settore arredi (Lops Arredi). Tramite il supporto di piantine, con le loro caratteristiche di layout e spazialità, è così possibile dare da subito l’emozionalità e far comprendere a fondo come sarà la realizzazione finale.

Tutti questi elementi hanno garantito l’anticipo temporale nell’acquisto degli immobili e hanno dato l’opportunità di scegliere tutte le opzioni di personalizzazione disponibili quali ad esempio le dotazioni aggiuntive e le finiture. Un servizio ‘chiavi in mano’ in tutte le fasi della filiera, dalla progettazione alla consegna finale.

All’Eco Villaggio Lops seguiranno nuovi progetti in fase di definizione e sempre a Milano.