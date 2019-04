Ambiente: successo per la quarta edizione di ECOurban in Val Passiria [FOTO]

Lo scorso fine settimana, la mobilità del futuro è stata protagonista a Merano e in Val Passiria. Quasi 30 entusiasti automobilisti elettrici hanno partecipato alla quarta edizione dell’evento organizzato dall’associazione per la tutela dell’ambiente ECOmove. Sulla Piazza Terme di Merano si potevano osservare da vicino i diversi modelli: le novità Audi e-tron quattro 55 e la nuova Tesla Model 3, ma anche Tesla S, Tesla S, BMW i3, Nissan Leaf, Renault Zoe, Hyundai Ionic, Hyundai-Hydrogen e Fiat 500, come anche alcune BMW Plug In Hybrid.

Oltre a diversi pionieri dell’e-mobilità della regione e oltre, tra cui Josef Unterholzner, consigliere provinciale, Gianfranco Pizzuto – ambasciatore Jaguar -, l’agricoltore biologico Walter Moosmair e naturalmente i tre membri fondatori dell’associazione ECOmove Janpaul Clara di Electro Clara, Maximilian Costa e Daniel Campisi di LETSMOVE, l’e-mobilist e presidente del TFF (Tesla Fahrer und Freunde) Ulrich Hopp ha attraversato il confine per l’ECOurban Snow & Golf E-Trophy.

Rispettando le linee guida del primo paese altoatesino senza auto, Plan, le auto sono rimaste prima di tutto lontano dalle aree residenziali, permettendo così un’escursione invernale a piedi guidata attraverso l’incantevole paesaggio innevato, che si è conclusa con una gustosa degustazione di prodotti regionali presso il Martin’s Hofladen e lo Zeppichl Bauernguet.

Il clou della tappa a San Leonardo è stato l'”inaugurazione” della nuova stazione di ricarica, che sarà allestita di fronte all’Associazione turistica della Val Passiria. Anche se i lavori sulla stazione di ricarica non sono ancora terminati, è stato un momento speciale che ha toccato molti partecipanti. Il sindaco Konrad Pfitscher e il presidente dell’associazione turistica della Val Passiria Uli Königsrainer hanno ringraziato il presidente del TFF e l’associazione di tutela ambientale ECOmove. Questa stazione di ricarica è il passaggio di testimone simbolico come in una staffetta: nell’edizione ECOurban 2018, il TFF ha presentato all’Associazione Turistica un generoso assegno per l’acquisto di una stazione di ricarica pubblica come segno dell’impegno comune per un futuro sostenibile tra ospite e padrone di casa!

Il programma è proseguito con un‘ulteriore sfida a squadre al campo da golf del Quellenhof Luxory Resort Passeier. Ma prima che i partecipanti potessero esercitarsi con il tee shot sul driving range e imparare il corretto putting sul green, c’è stato un “pit stop” al Museo della Val Passiria, casa dell’eroe tirolese Andreas Hofer, per una breve panoramica sulla storia dell’Alto Adige. La conclusione della giornata è stata celebrata sul campo da golf con un aperitivo e un esclusivo golf supper nel ristorante del resort.

I partecipanti soddisfatti e gli organizzatori si sono salutati con la promessa di incontrarsi al prossimo evento ECOmove nelle Dolomiti dal 4 all’8 settembre.

Non è un caso infatti, che l’associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente ECOmove, sia ritornata con la manifestazione ECO Urban proprio in Val Passiria, dove si punta da anni sulla mobilità dolce. “Con questo e altri nostri eventi vogliamo creare contatti, scambiare informazioni e trasmettere consigli pratici”, ha sottolineato Daniel Campisi di LETSMOVE, presidente dell’Associazione per la protezione dell’ambiente.

L’evento è possibile solo grazie alla partecipazione di numerose aziende, istituzioni e organizzazioni turistiche regionali:

LETSMOVE, EVway, Auto Ikaro – BMW i, Kälte Klima Röhler, LiBUS, Niedersteinhof, Fazzi, Electro Clara, CierreHoliday, Scuderia E, Brasolin Auto, Zero Motorcycles, Tesla Fahrer und Freunde e.V., Auto Brenner e-Center, Siebenförcher, Dumeco e Autocity.

Di supporto sono anche le istituzioni come il Green Mobility Alto Adige, la Fiera Bolzano, l’istituto per l’innovazione tecnologica IIT, Alperia e le associazioni turistiche locali di Merano e della Val Passiria.

