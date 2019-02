Elettrificazione, anche la Ford Mustang si converte [FOTO e VIDEO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sembra proprio che, in un futuro neanche troppo lontano, anche la Ford Mustang si convertirà ad una versione totalmente elettrica.

Prima però la tappa obbligata è quella dell’ibrido. La storica sportiva di casa Ford è giunta, nel 2014, alla sua sesta generazione con due varianti di carrozzeria: coupé e cabriolet, mentre per quanto riguarda le motorizzazioni sono disponibili, come versione d’accesso, un motore sovralimentato 2.3 EcoBoost a quattro cilindri da 290 CV di potenza e, per passare a qualcosa di più spinto e americano, l’aspirato 5.0 V8 da 450 CV che diventano 460 per l’edizione speciale Bullit.

L’anno prossimo, la gamma della storica sportiva Ford Mustang, potrebbe essere ampliata da una versione ibrida appunto.

Stando al brevetto depositato, la futura Mustang affiancherà al classico motore V8 a benzina due piccoli motori elettrici dedicati alla trazione anteriore il che farebbe della ibrida anche la prima Mustang a trazione integrale.

Le prime immagini della presunta futura versione ibrida della Mustang sono state “concesse” da Ford in uno spot con l’attore americano Bryan Cranston, il protagonista della serie televisiva Breaking Bad, nel video si intravede poco del suo aspetto ma è chiaro l’intento della casa di voler perseguire una svolta molto importante che segue le tendenze di mercato.

Non sappiamo ancora se le novità riguarderanno solamente la variante coupé o interesseranno anche la versione con tetto in tela, dalle immagini di anteprima è possibile percepire e riconoscere solo il frontale dell’auto, tuttavia, quasi con certezza, sarà svelata nel corso di quest’anno, per poi essere commercializzata a livello internazionale nel 2020.