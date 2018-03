Elezioni politiche italiane 2018, ecco i primi exit pool: Centro/Destra in testa al 36%, Movimento 5 Stelle oltre il 30%, Pd al 22%

1 /52 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sono stati pubblicati i primi exit pool sulle elezioni politiche italiane 2018, mentre arrivano i primi dati (reali) sull’affluenza alle urne intorno al 72%. Di seguito pubblichiamo i primi exit pool per Rai, La7, Mediaset e Sky ricordando che si tratta appunto di Exit Pool, non quindi risultati reali ma sondaggi estremamente parziali (che in passato hanno sbagliato anche di molto il risultato).

Elezioni politiche italiane 2018 – Exit pool Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi) per la Rai

Coalizioni:

Centro/Destra 33/36%

Movimento 5 Stelle 29,5/32,5%

Centro/Sinistra 24,5/27,5%

Liberi e Uguali 3-5%

Partiti

Movimento 5 Stelle 29-32%

Pd 20,5-23,5%

+ Europa Bonino 2,5-4,5%

Civica Popolare Lorenzin 0 – 2%

Italia Europa Insieme 0 – 2%

Forza Italia 13-16%

Lega 13-16%

FdI 4-6%

Noi con l’Italia – UDC 1-3%

Liberi e Uguali 3-5%

Instant poll Swg per La7

Movimento 5 Stelle 28,8-30,8%

FI 13,5-15,5%

Lega 12,3 – 14,3

FdI 4,4 – 5,4

Noi con l’Italia- Udc 1,8 – 2,4

Partito democratico 21,0 – 23,0

+ Europa 2,8 – 3,4

Civica popolare Lorenzin 0,4 – 1,0

Italia Europa insieme 0,5 – 1,1

Liberi e uguali 5,2 – 6,2

Exit poll di Quorum per SkyTg24

Movimento 5 Stelle 30%

Pd 20,5%

Lega 14,5%

Forza Italia 14%

Fratelli d’Italia 5%

Liberi e Uguali 4%

Intention poll realizzato da Tecne’ per Mediaset

Alla Camera nel maggioritario il centrodestra e’ in testa con il 32,5-36,5%. Il M5S e’ al 29-33%, mentre la coalizione di centrosinistra e’ tra il 22,5 e il 26,5%. Leu e’ tra il 3 e il 5% e altri tra il 5 e il 7%.