Elicottero tenta di catturare alce: l’animale si lancia contro il rotore e lo abbatte [GALLERY]

1 /3 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Nelle montagne orientali dello Utah un esemplare di alce ha “abbattuto” un elicottero: il velivolo si stava abbassando verso terra per lanciare sull’animale una rete per catturarlo a scopo di ricerca, nell’area a circa 145 chilometri da Salt Lake City, quando l’animale, saltando contro il rotore di coda del velivolo, ne ha provocato lo schianto.

Nell’incidente i due passeggeri a bordo sono rimasti feriti, ma non gravemente, mentre l’animale è morto per le ferite riportate.

Jared Rigby, dell’ufficio dello sceriffo della Contea di Wasatch, ha spiegato che l’elicottero si trovava a circa 3 metri da terra e l’equipaggio stava tentando di lanciare la rete sull’alce per catturarlo: lo scopo era sedarlo per dotarlo di un collare elettronico per monitorarne migrazione e sopravvivenza.

Inaspettatamente l’animale ha colpito con un balzo il rotore di coda, facendo precipitare il velivolo.