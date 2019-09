Emergenza incendi in Indonesia [GALLERY]

In Indonesia sono arrestate quasi 200 persone, sospettate di essere coinvolte in centinaia di incendi che hanno colpito l’arcipelago negli ultimi giorni. Molti dei roghi sarebbero stati innescati deliberatamente per fare posto a piantagioni, in particolare di palma da olio.

Migliaia di vigili del fuoco sono al lavoro per combattere le fiamme, che hanno fatto registrate livelli inaccettabili di qualità dell’aria in diverse regioni del Paese. Migliaia di scuole sarebbero chiuse e un centinaio di voli è stato cancellato per scarsa visibilità.

Gli incendi che divampano nelle foreste umide emettono grandi quantità di fumo.