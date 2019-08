Enorme incendio sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: brucia la Costa Viola, fumo fittissimo crea disagi in autostrada [FOTO LIVE]

Soffia un forte vento di scirocco oggi in Calabria e fa molto caldo: le condizioni meteo favoriscono il divampare di incendi il cui innesco, in ogni caso, è sempre di tipo doloso. Fatto sta che sta bruciando la Costa Viola, tra Scilla e Villa San Giovanni, a Reggio Calabria: le fiamme stanno bruciando bellissimo costoni di macchia mediterranea nella zona di Santa Trada, a pochi chilometri dallo svincolo che collega ai traghetti per la Sicilia, molto frequentato in questo periodo dell’anno. Il fumo dell’incendio ha avvolto uno dei tratti più importanti dell’A2 – Salerno-Reggio Calabria, l’Autostrada del Mediterraneo, provocando problemi alla visibilità come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.