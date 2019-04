Erosione costiera: ad Eraclea Minoa “spariti più di 150 metri di spiaggia dorata” [FOTO e VIDEO]

“Ad Eraclea Minoa, negli ultimi anni, l’erosione costiera ha fatto sparire più di 150 metri di spiaggia dorata e almeno 50 metri di boschetto,” spiega in una nota l’associazione MareAmico Agrigento. “La Regione Sicilia, lo scorso anno, aveva stanziato più di 4 milioni di euro per cercare di salvarle ciò che resta, ma ad oggi non si è visto nulla!

Sta arrivando l’estate, ed invece di cercare di salvare il salvabile, hanno deciso di chiudere tutto. C’è il divieto di balneazione, divieto di transito e sosta, divieto di pesca e divieto di ancoraggio. E nel frattempo, in assenza di rimedi, la natura continua la sua azione distruttiva!”