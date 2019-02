Eruzione Etna: chiuso settore dello spazio aereo a Catania, “possibili ritardi e disagi”

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

A causa dell’eruzione dell’Etna in corso e della conseguente emissione di cenere, “permane la chiusura di settore dello spazio aereo” dell’aeroporto Fontanarossa di Catania.

“Saranno consentiti 6 arrivi ogni ora: le partenze non sono soggette a limitazioni ma potranno comunque subire ritardi e disagi.

I passeggeri – si spiega in una nota – sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo esclusivamente con le compagnie aeree.“