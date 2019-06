Potentissima eruzione del Monte Sinabung in Indonesia: colonna di cenere alta 17.000 metri e flussi piroclastici [FOTO e VIDEO]

Una potentissima eruzione dal cratere del Monte Sinabung sull’isola di Sumatra, nell’Indonesia occidentale, ha creato una colonna di cenere alta circa 17.000 metri, secondo quanto riportato dall’agenzia nazionale di vulcanologia del Paese. Il vulcano ha iniziato ad eruttare cenere e fumo nel pomeriggio (ora locale) di ieri, 9 giugno. A questo evento, è seguita la discesa di flussi piroclastici fino a 3km e 3,4km rispettivamente a sud e sud est del cratere e la diffusione della cenere calda fino a 3 e 3,5km rispettivamente a sud e sud-est del cratere. L’agenzia ha dichiarato che non ci sono notizie di danni o vittime, ma le immagini che vi riproponiamo nella gellery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nei video in fondo sono davvero incredibili, con l’altissima colonna di cenere che incombe minacciosa nel cielo.

Il Monte Sinabung è al secondo livello di allerta più alto con il divieto di avvicinarsi a meno di 5km dal cratere, fa sapere l’agenzia. I residenti che vivono vicino al versante del vulcano sono stati esortati ad utilizzare maschere per proteggersi dalla ricaduta di cenere. Quanti vivono lungo i fiumi a monte nelle pendici del vulcano sono stati avvisati del rischio di flussi di lava fredda durante le piogge torrenziali, ha riportato un portavoce dell’agenzia nazionale per la gestione dei disastri.

Il Monte Sinabung, alto 2.475 metri, si trova nel distretto di Karo, nella provincia della Sumatra Settentrionale. In una sua eruzione del 2014, 16 persone hanno perso la vita e migliaia sono state evacuate. Il Monte Sinabung è tra i 129 vulcani attivi dell’Indonesia, che si trova sul pericolosissimo Anello di Fuoco del Pacifico, sede dei tre quarti di tutti i vulcani del mondo, attivi e inattivi, che costellano le coste del Pacifico, serpeggiando nei mari occidentali dall’America del Sud all’Oceania.