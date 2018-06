Devastazione totale alle Hawaii, 600 case annientate e paesaggio stravolto dalla lava del vulcano Kilauea: le eruzioni non hanno fine [FOTO e VIDEO]

1 /36 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Distruzione e desolazione alle Hawaii: Harry Kim, sindaco della Contea delle Hawaii, ha annunciato che il vulcano Kilauea ha distrutto almeno 600 case sulla Grande Isola da quando sono cominciate le eruzioni il 3 maggio. Kim ha sottolineato che il terribile disastro naturale è il più grande episodio distruttivo della storia moderna. Il vulcano, intanto, continua a provocare distruzione.

La cifra odierna delle case distrutte dalla lava incandescente è notevolmente più alta dei 215 edifici che hanno subito la stessa sorte negli oltre 30 anni del ciclo di eruzioni iniziato nel 1983. Le autorità della Protezione Civile della Contea avevano affermato in precedenza che 130 abitazioni erano state distrutte solo nella suddivisione di Leilani Estates e dintorni.

Ma da allora un devastante fiume di lava si è fatto strada nell’angolo sudorientale della Grande Isola, coprendo completamente due suddivisioni sulla costa: il 100% di Vacationland, mentre sono rimaste intatte solo 30 case di Kapoho Beach Lots. Lo stato sta inviando 12 milioni di dollari per coprire i costi delle eruzioni. La contea ha già sborsato almeno 3 milioni di dollari per reagire alla catastrofe.

Il Governatore, David Ige, ha commenato: “Credo che nessuno di noi si aspettasse di arrivare a questo punto. Ovviamente le cose sono peggiorate notevolmente negli ultimi giorni con la fessura numero 8 che continua ad eruttare un grande volume di lava. Certamente ha aumentato l’impatto e la devastazione dell’area”. Il sindaco Kim descrive gli ultimi giorni come i più tristi della sua lunga vita, ma si dimostra ottimista sulla capacità di recupero dell’isola, sulla capacità di ricostruire una nuova comunità per sostituire quelle annientate dalla lava.

Tutti questi pensieri e speranze verso il futuro si scontrano con la dura realtà che vede ancora la fessura numero 8 eruttare in maniera vigorosa, dando origine a fontane di lava di 70 metri di altezza. La lava da questa fessura continua ad alimentare un flusso che si sta riversando nell’acqua a largo di quella che era la suddivisione di Kapoho, formando nuova terra. Il delta (ossia la nuova terra nata dal contatto tra lava e oceano) ha un’ampiezza di quasi 2 km nella sola area di Vacationland, riporta l’Osservatorio Vulcanologico delle Hawaii.

Finora, aggiungono i geologi, le eruzioni in corso hanno emesso una quantità di lava tale da riempire oltre 45.000 piscine olimpiche. La lava che raggiunge l’oceano in quelle che erano Kapoho e Vacationland ha seminato tutta questa distruzione in soli 2 giorni, cambiando per sempre il paesaggio e dando origine ad una nuova costa destinata a aumentare ulteriormente.

Il Servizio Geologico statunitense (USGS) dichiara che la lava che alimenta il flusso è ancora attiva e non c’è modo di sapere quando termineranno le eruzioni o se si apriranno nuovi condotti. La nuova terra creata dalla lava appartiene allo stato, ma la penisola non sarà più il terreno coltivabile rigoglioso che dominava quell’area della Grande Isola.

Tra le foto della gallery a corredo dell’articolo, diverse riportano fratture e spaccature dalla portata considerevole: sono i danni che le eruzioni esplosive in cima al cratere continuano a creare. Un’area parcheggio del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii, che per ragioni di sicurezza è chiusa dal 2008, presenta molti blocchi balistici di roccia (i più grandi fino a 45 cm di diametro), oltre a grandi fratture. Alcune di esse sono note già dal 13 maggio, ma ora sono cresciute fino a diventare caratteristiche dominanti dell’area.