Vulcano Kilauea, cresce la disperazione alle Hawaii: 700 case distrutte mentre si susseguono i terremoti [FOTO e VIDEO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si teme che ormai il numero di case distrutte dalla lava del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii sia 700, mentre continuano vigorose le eruzioni. Il sindaco Harry Kim ha dichiarato: “C’è molta disperazione qui. Molte lacrime. Molti “e ora?”. Lo stesso sindaco ha poi voluto rassicurare i residenti, sottolineando gli sforzi e l’impegno di diverse agenzie al lavoro per coloro che hanno bisogno.

Queste notizie arrivano nel momento in cui le eruzioni sono più intense che mai. Le emissioni di gas dalla fessura numero 8 sono raddoppiate, il che potrebbe indicare un aumento nel ritmo delle eruzioni. Queste emissioni rimangono una seria minaccia per la salute. Le persone sottovento sono invitate a controllare i livelli di diossido di zolfo e a fuggire se dovessero sentire gli effetti dell’esposizione al gas.

La stessa fessura è diventata la singola fonte di lava più grande di queste eruzioni e continua a creare fontane di lava alte come edifici di 15 piani che stanno alimentando il flusso verso il mare. Questo flusso ha già creato 100 ettari di nuova terra lungo la costa. L’incontro tra la lava e le onde è spaventoso: come potrete vedere dai video in fondo all’articolo, le onde esplodono in una nube di vapore e acqua calda. Gli scienziati del Servizio Geologico statunitense (USGS) affermano, inoltre, che altre due fessure sono attive, ma a livelli molto più bassi.

La Protezione Civile della Contea delle Hawaii sta cominciando a ridurre le operazioni perché, se è vero che la lava continua a fuoriuscire ad un ritmo alto, è anche vero che sta fluendo su aree che sono già state scoperte e si sta riversando nel mare a largo delle comunità costiere che sono già state distrutte. Inoltre, gli esperti sostengono che il vulcano sia, in qualche modo, entrato in una situazione stabile.

In ogni caso, il flusso che sta entrando nell’oceano continua a creare grandi pennacchi di gas tossico e minuscoli frammenti di vetro.

Mentre la situazione a valle resta molto attiva, quella sulla vetta del vulcano non vuole essere da meno. I terremoti e le esplosioni si susseguono in cima al Kilauea. L’ultimo terremoto a colpire l’area ha avuto magnitudo 5.3 e si è verificato all’alba (ora locale) di ieri, 11 giugno. La scossa è stata associata ad un’eruzione esplosiva, che potrebbe ricoprire le comunità vicine di cenere. Questo è solo l’ultimo degli oltre 12.000 terremoti che hanno scosso la Grande Isola da quando sono iniziate le eruzioni.