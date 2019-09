Allerta escherichia coli in un prodotto del comparto surgelati: disposto il ritiro immediato [MARCA e LOTTI]

Escherichia coli in un prodotto del comparto surgelati: il richiamo alimentare si è reso necessario in seguito alle analisi che hanno rilevato la presenza del batterio nel “Ghiaccio alimentare a cubetti” in sacchetti da 2 Kg della marca Polo Nord Ice Cubes S.r.l.

Il richiamo per rischio microbiologico è stato operato dal Ministero della Salute in data odierna. Il lotto interessato è il numero 9057 mentre la data di scadenza è 31/08/2020. Il motivo del richiamo è legato alla presenza di Escherichia coli in quantità 10 UFC/100 ml.

Ricordiamo che con il termine Escherichia coli viene identificato un gruppo di batteri Gram-negativi che risiede nell’organismo di persone sane, tuttavia alcuni ceppi possono generare delle infezioni a carico del tratto digerente, delle vie urinarie e di altre parti del corpo.