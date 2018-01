Allarme esondazioni in Francia, fiumi in piena: la Senna supera i 6 metri, Parigi in allerta [GALLERY]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

A seguito delle intense piogge dei giorni scorsi i principali fiumi della Francia sono in piena: tra questi la Senna e la Marna. Militari sono stati dispiegati sul territorio in soccorso alla popolazione colpita e anche per evacuare i residenti dalle località allagate, come Villeneuve-Saint-Georges.

A Parigi l’allerta è massima per il livello della Senna, che ha raggiunto e superato oggi i 6 metri ed è atteso un ulteriore innalzamento fino a venerdì. Ben 23 i dipartimenti francesi in vigilanza “arancio“. Come nel 2016, il Louvre e il Museo d’Orsay hanno spostato in via precauzionale le opere posizionate in zone a rischio allagamenti.

Chiuse cinque stazioni della metropolitana regionale che attraversa la capitale. La sindaca Anne Hidalgo ha riunito l’unità di crisi in Comune.