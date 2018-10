Londra, esplode una tubatura della rete idrica ad Hackney: quartiere allagato e auto sommerse dall’acqua, residenti tratti in salvo tramite gommoni [FOTO e VIDEO]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

I residenti del quartiere di Hackney, nella parte orientale di Londra, sono intrappolati nelle loro case senza acqua ed energia elettrica da oltre 12 ore. I vigili del fuoco hanno consegnato bottiglie d’acqua con l’ausilio di gommoni dopo l’esplosione di una tubatura della rete di distribuzione idrica. Le persone che vivono vicino al sito dell’esplosione hanno postato sui social foto e video delle auto sommerse dall’acqua con alcuni residenti costretti ad attraversare l’acqua per andare a scuola o a lavoro durante l’emergenza.

I vigili del fuoco sono stati allertati prima della 9 del mattino di oggi, 4 ottobre, ma si ritiene che la perdita sia iniziata la scorsa notte. Nessuna casa è stata evacuata ma le autorità sono in allerta. Un parcheggio sotterraneo sembrerebbe essere la proprietà più colpita. Kris Lee, che vive vicino al luogo dell’incidente, ha dichiarato all’Hackney Gazette: “È iniziato alle 22 (di ieri, 3 ottobre, ndr) e continua a peggiorare. La London Fire Brigade è qui ora ma stanno cercando di aspirare l’acqua con un tubo da 15 cm. La tubatura esplosa è di 91 cm. Penso che stiano combattendo una battaglia persa. Ci sono auto completamente sommerse nel parcheggio. I residenti di Paradise Park non hanno acqua ed elettricità, non credo che abbia raggiunto gli appartamenti ma lo farà se non si fermerà”.

Thames Water, società di fornitura dell’acqua, non ha ancora la certezza di cosa abbia provocato l’esplosione della tubatura. Ian Rathbone, consigliere di Lea Bridge, il quartiere dove è avvenuta l’esplosione, ha dichiarato: “Ancora una volta, i residenti e coloro che viaggiano lungo la Lea Bridge Road hanno avuto le loro vite alterate da Thames Water. Negli ultimi anni hanno causato molti mesi di sofferenza e problemi nell’area di Lea Bridge Road perché non sembrano in grado di comprendere le loro stesse tubature, dove si trovano o come sostituirle”.