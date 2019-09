Pochi minuti fa nel piccolo villaggio alpino di St. Jodok, nel Comune di Vals in Austria, a pochi chilometri da Vipiteno e dal confine con l’Italia, lungo la linea ferroviaria del Brennero, si è verificata una violenta esplosione. In base alle prime informazioni, l’esplosione si è verificata in un affollato mercato alimentare. Le autorità locali parlano di “diverse vittime“. Le prime testimonianze parlano di “fuoco ovunque, auto distrutte, scenario da guerra“.

Seguiranno aggiornamenti