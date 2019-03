Esplosione in fabbrica in Cina: il bilancio sale a 47 morti e 90 feriti [GALLERY]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ salito a 47 morti e 90 feriti il bilancio dell’esplosione verificatasi in un impianto chimico a Yancheng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu: lo riferiscono i media locali.

Il presidente cinese, Xi Jinping, in queste ore in Italia in visita di Stato, ha chiesto ai soccorritori di fare il possibile per salvare il maggior numero di persone.