Esplosione Catania, testimoni: “E’ stata una scena terribile”, l’anziano diceva “che campo a fare…”

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

“Lo scoppio e’ stato come un terremoto. E’ stata una scena terribile. Ho visto i corpi di tre persone a terra. Mi spiace per le due vittime. Non si poteva far nulla, si poteva solo guardare. I soccorsi sono arrivati immediatamente“: lo ha dichiarato il titolare di una cartoleria – internet point di fronte il luogo dell’esplosione verificatasi ieri a Catania. “Non so descrivere quello che ho visto. E’ stata una scena bruttissima vedere tre corpi a terra“.

“Stavano tentando di rianimare un vigile del fuoco. E’ stato scioccante vedere questa scena. L’ambulanza dei rianimatori e’ stata ferma per piu’ di mezz’ora, mentre piu’ operatori si sono alternati a praticare il massaggio cardiaco. Poi l’hanno portato in ospedale. Non so come e’ andata a finire“, racconta un 38enne, palermitano, in vacanza in una casa a 50 metri di distanza dal luogo dell’esplosione. “Ho visto tutto dal balcone. Sono sceso di corsa, sono stato uno dei primi ad assistere: ho visto tanto fumo nero. Ho visto i primi soccorsi degli operatori del 118 a due vigili del fuoco che erano stati trascinati in sicurezza. Ho visto che praticavano loro il massaggio cardiaco, ma forse erano gia’ morti. Le altre vittime le hanno caricate su un furgoncino per le onoranze funebre”.

Nell’esplosione è morto anche un anziano: l’esplosione si è verificata nella bottega dove abitava l’uomo, che riparava biciclette. “Era una brava persona, quando passavo di qui lo salutavo e lui rispondeva,” racconta una donna del posto. Davanti al luogo una persona ricorda che “un ragazzo che si è fatto aggiustare la bici diceva che la vittima si lamentava perché era malato. Il dottore gli aveva dato 4 giorni di vita. Diceva ‘che campo a fare..“.