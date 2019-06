Esplosione terrificante a Gorizia, crolla palazzina: estratti 2 corpi dalle macerie, “come uno scenario di guerra” [LIVE]

Probabilmente a causa di una fuga di gas, si è verificata un’esplosione a Gorizia: la deflagrazione ha fatto crollare una palazzina di 2 piani in viale XX settembre. Tre persone sarebbero rimaste sotto le macerie: 2 sono state trovate senza vita. Le due vittime sono Sabina Trapani, di 43 anni, e il suo compagno, originario della Slovenia, Miha Ursic, di 45. Si continua a cercare una terza persona, che abita al piano terra, Fabrizio Facchettin, di 50 anni.

Sul posto stanno operando da ore 8 squadre dei vigili del fuoco. Nella zona si avverte un forte odore di gas.

E’ stata una esplosione terrificante quella che ha causato lo sventramento dell’edificio, talmente forte che è stata avvertita anche a grande distanza e che molti hanno scambiato per una scossa di terremoto.

Sono in corso verifiche sulle palazzine adiacenti, per valutare la tenuta strutturale.

“Quando si arriva si trova uno scenario che assomiglia alla guerra: essendoci stato un crollo di tutti e tre i piani superiori c’erano molte macerie e c’erano anche dei frammenti proiettati nelle altre case di fronte,” ha dichiarato il direttore regionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino.