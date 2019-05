Esplosione in una fabbrica di silicone negli Usa: due morti e due dispersi [GALLERY]

Esplosione in un impianto chimico per la produzione di silicone 80 chilometri a nord di Chicago, nell’Illinois, negli Stati Uniti. Due persone sono morte, altre due risultano ancora disperse e tre ferite. Le cause dell’esplosione avvenuta venerdì sera, quando nove dipendenti si trovavano nell’impianto, sono ancora da determinare. I danni sono stati valutati in un milione di dollari. Detriti sono precipitati fino a 1,5 chilometri di distanza dalla fabbrica della AB Specialty Silicones.