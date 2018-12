Esplosione a New York: “Pazzesco, la fine del mondo, un UFO, gente con le mani sulla bocca”, il panico dei residenti [FOTO e VIDEO]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una misteriosa luce blu ad illuminare a giorno il cielo notturno dopo un’esplosione e molteplici boati. Si sono ritrovati davanti a questa scena i residenti di New York e inevitabilmente il pensiero di molti è andato ad un’invasione aliena o persino alla fine del mondo. E la prima idea è stata talmente diffusa che il portavoce del sindaco della città, Bill de Blasio, ha dovuto confermare ufficialmente che non c’era “nessun alieno” dietro alla strana sfumatura assunta dal cielo.

In realtà si è trattato di un’esplosione nella centrale elettrica Con Edison ad Astoria, nel Queens. Si ritiene che siano esplosi almeno due trasformatori nell’impianto intorno alle 21:20 (ora locale). L’esplosione ha provocato un incendio (fortunatamente senza feriti) e la spettacolare illuminazione del cielo sopra la città. Lo strano bagliore nel cielo e il fumo erano visibili fino a Manhattan e nel New Jersey. I tremori hanno scosso glie edifici e le finestre, facendo correre la gente in strada. I residenti hanno riportato anche blackout temporanei. Secondo la Con Edison, l’esplosione è stata causata da un calo di trasmissione presso la sottostazione di Astoria. L’ufficio di de Blasio ha spiegato che la luce blu è stata causata da un corto circuito elettrico presso la sottostazione. Secondo le autorità, sembra essere stato un semplice malfunzionamento delle apparecchiature e non ci sono segni di cattive interferenze.

Anche se piccolo, l’incendio ha avuto un grande impatto sulla città. A causa dell’esplosione, l’aeroporto di LaGuardia è rimasto chiuso dalle 21:22 alle 22:23: tutti i terminal sono rimasti al buio, senza elettricità a causa dell’incidente. Anche i servizi della linea metropolitana sono stati sospesi dopo l’esplosione e poi ripristinati nonostante i ritardi e la prigione di Rikers Island era alimentata da generatori di riserva. Non ci sono indicazioni su questioni legati alla qualità dell’aria, con le autorità che continueranno a monitorare la situazione.

Nel frattempo, la gente accorreva in strada e inondava i social network di foto e video nel tentativo di comprendere quale fosse la fonte della misteriosa luce verde-blu nel cielo. “Pensavo che fosse la fine del mondo, come se dovesse succedere qualcosa”, ha dichiarato Tarek Kherifi, Astoria. “È saltata la corrente, questo era ovvio. Ma la luce nel cielo era molto intensa. La combinazione mi ha fatto chiedere di cosa si trattasse”, ha raccontato invece Berklis Kanaris. Un altro ragazzo ha dichiarato che pensava fosse un UFO. Su Twitter un utente scriveva: “È appena successo qualcosa di strano nel Queens? Le luci in tutto il quartiere hanno iniziato a tremare e poi il cielo era blu intenso e ha tremolato come fuochi d’artificio per circa 5 minuti. Ora sento sirene tutto intorno”. “Era buio pesto fuori e poi improvvisamente tutto il lato del cielo orientale era illuminato e cambiava colore. È durato per un paio di minuti”, ha dichiarato Madeleine Frank Reeves. “Qualcosa di pazzesco sta accadendo nel cielo sopra Manhattan proprio ora”, ha scritto il sociologo Eric Klineberg, della New York University.

Anche un pilota vicino all’aeroporto JFK ha descritto la scena incredibile, come rivelato dalle registrazioni. In una comunicazione con la torre di controllo dell’aeroporto, il pilota dice: “Ore 23. Sembra un grande incendio”. “JetBlue 1186, vedi la luce laggiù? Sai di cosa di tratta?”, risponde una voce. “Sì signore, ma non lo sappiamo, affatto, mi dispiace. Vediamo questi colori dalle nuvole”, risponde un’altra voce. Il pilota aggiunge: “È al suolo e illumina il cielo” e la torre chiede: “Non sapete cosa sia?”. “Negativo. Colore verde-blu, non sembra un tipico incendio”.

Ma mentre il web veniva inondato di proclamazioni sulla rovina dell’umanità, la luce blu spariva dal cielo, dopo circa 5 minuti appena. E se in questo breve lasso di tempo si è scatenato questo putiferio, la vista deve essere stata davvero eccezionale. Il giornalista Dave Maclean ha raccontato: “La corrente è andata via per una frazione di secondo, poi il cielo si è illuminato. Sembrava come se fosse giorno dalla mia finestra. Sono uscito fuori e le persone erano raccolte all’angolo della strada, alcune con le mani sopra la bocca. La scena era incredibile”. Fortunatamente, nonostante qualche problema nei trasporti, il genere umano sembra essere uscito indenne dalla situazione.

L’azienda dichiara di aver ripristinato tutte le grandi linee di trasmissione associate all’evento e che si è trattato di un guasto elettrico sull’apparecchiatura di 138.000 volt che ha dato origine al tutto. Si tratta del secondo grande incidente che coinvolge Con Edison negli ultimi 6 mesi. Nel mese di luglio, infatti, l’esplosione di un tubo di vapore ha emesso vapore carico di amianto nell’aria nel distretto di Flatiron, costringendo centinaia di persone a lasciare case e aziende.