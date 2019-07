Esplode palazzina sull’Isola d’Elba: si scava tra le macerie, recuperato un corpo senza vita [LIVE]

Esplosione nella notte in una palazzina di 2 piani a Portoferraio, sull’Isola d’Elba.

La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell’edificio.

I Vigili del Fuoco hanno reso noto che stanno ancora operando sul posto con cinofili e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie: hanno estratto vive 3 persone, ma sarebbe stato recuperato un corpo senza vita. Al momento risulta ancora dispersa una persona.

La vittima è uomo di 68 anni, mentre all’appello manca ancora la moglie, una donna di 76 anni. La coppia risulta residente a Livorno ma andava spesso all’appartamento in via de Nicola.

Le tre persone estratte vive fanno parte di un’altra famiglia, residente a Portoferraio: sono una coppia di anziani genitori e la figlia di 46 anni. Quest’ultima e il padre 76enne sono stati trasferiti con l’elisoccorso all’ospedale di Cisanello a Pisa con ustioni sul 50% e 90% del corpo. Meno grave la moglie 75enne, ricoverata a Portoferraio.

Nella palazzina divisa in 3 appartamenti, che si trova in una zona residenziale vicino ai cimiteri, abitava anche una terza famiglia, composta da padre, madre e figlio: tutti e tre sono riusciti a salvarsi.

Si stanno dirigendo sul posto anche squadre da Piombino e Follonica, oltre alle sezioni operative Usar Light dai Comandi di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Firenze, Prato e Pistoia e 4 unità cinofile. I reparti volo dei nuclei VF di Cecina e Arezzo sono in fase di attivazione.