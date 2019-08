Esplosione Stromboli, ordinanza del sindaco: “Stop allo sbarco dei turisti” [GALLERY]

“La situazione è sotto controllo e, fortunatamente, questa volta non si registrano vittime o danni. La macchina della protezione civile e delle forze dell’ordine si è messa in moto da subito. E’ stata un’esplosione molto forte e ovviamente i turisti si sono spaventati, ma i nostri volontari sono in strada a dare tutte le indicazioni possibili e a rassicurare tutti”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, dopo la nuova violenta esplosione dello Stromboli avvenuta poco fa. “In via precauzionale e solo per oggi ho emesso un’ordinanza per evitare lo sbarco dei turisti giornalieri – annuncia –. Una misura utile a non ingolfare la macchina dei soccorsi ed emessa in via precauzionale“. Già lo scorso 3 luglio ‘Iddu‘ come sull’isola delle Eolie chiamano il vulcano si era fatto sentire. Un’eruzione violenta che è costata la vita a un escursionista Massimo Imbesi, lasciando ferito l’amico che era con lui sul vulcano, il brasiliano Thiago Takeuti. I due stavano facendo un’escursione alle prime pendici del vulcano a Punta dei Corvi, nei pressi di Ginostra, su un sentiero a circa 400 metri di quota.